3 Сент. 2020 2020-09-03T07:41:41+03:00

Музыкальный четверг (03_09_2020) 00:00 00:00

Очередной «Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня у нас в гостях побывали и исполнили потрясающие музыкальные композиции, без преувеличения, друзья нашей радиостанции - заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель оркестра народных инструментов Хабаровской краевой филармонии Дмитрий Ефимов.

Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ

Дмитрий Ефимов, художественный руководитель оркестра народных инструментов Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ