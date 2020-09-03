Музыкальный четверг (03_09_2020)
Прямой эфир 3 сентября на частоте 88.3 FM
Музыкальный четверг (03_09_2020)
Очередной «Музыкальный четверг» на радио «Комсомольская правда - Хабаровск». Сегодня у нас в гостях побывали и исполнили потрясающие музыкальные композиции, без преувеличения, друзья нашей радиостанции - заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонии Александр Веретенников и художественный руководитель оркестра народных инструментов Хабаровской краевой филармонии Дмитрий Ефимов.
Александр Веретенников, заместитель генерального директора Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ
Дмитрий Ефимов, художественный руководитель оркестра народных инструментов Хабаровской краевой филармонииФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск! (03_09_2020).