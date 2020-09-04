2020-09-04T08:00:31+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам (04_09_2020)

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Прямой эфир 4 сентября на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам? (04_09_2020)

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«Кто ходит в гости по утрам» - уникальное утреннее шоу в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый «звездный» соведущий. Этим утром нашим приглашенным ведущим стал Михаил Набережный, шеф-повар, директор кейтеринга «Два Шефа».

1 сентября, в День Знаний принято говорить о школах и школьниках. Однако учебный год начинается не только для них. Как стартовал год для студентов нам рассказал специалист по работе с молодежью Тихоокеанского государственного университета Петр Звягинцев.

Петр Звягинцев, специалист по работе с молодежью Тихоокеанского государственного университета Фото: Сергей ПЯТКОВ

Петр Звягинцев, специалист по работе с молодежью Тихоокеанского государственного университетаФото: Сергей ПЯТКОВ

Вопросы экологии не перестают звучать в нашем эфире. В очередной раз в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» побывал известный хабаровский эколог, общественный деятель Владимир Сидоров.

Владимир Сидоров, эколог, общественный деятель Фото: Сергей ПЯТКОВ

Владимир Сидоров, эколог, общественный деятельФото: Сергей ПЯТКОВ

«Всероссийский Женский Союз - Надежда России» является массовым, добровольным, самоуправляемым общероссийским общественным объединением граждан Российской Федерации и юридических лиц - общественных объединений, созданным с целью повышения роли женщин, активизация их деятельности в социально-экономической сфере. О деятельности этой организации в Хабаровске нам рассказала председатель регионального отделения союза Светлана Васильевна Изотова.

Светлана Изотова, председатель регионального отделения «Всероссийского Женского Союза - Надежда России» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Светлана Изотова, председатель регионального отделения «Всероссийского Женского Союза - Надежда России»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (04_09_2020).

Скачать передачу [mp3, 103.9 МБ]
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