4 Сент. 2020 2020-09-04T08:17:13+03:00

Женский час (04_09_2020) 00:00 00:00

В рамках проекта «Это Хабаровск!"» мы запустили новую рубрику специально для прекрасной половины наше аудитории с Дарьей Решетниковой и Алевтиной Скворцовой «Женский час».

Как правильно следить за своей внешностью, какие средства применять, а какие лучше не стоит и почему важно посещать кабинет косметолога в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказала врач дерматолог, косметолог и тренер по инъекционным методикам, Ольга Овчинникова.

Ольга Овчинникова, врач дерматолог, косметолог и тренер по инъекционным методикамФото: Сергей ПЯТКОВ