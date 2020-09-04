2020-09-04T08:17:13+03:00
Это - Хабаровск!
Сергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Женский час (04_09_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 4 сентября на частоте 88.3 FM

Женский час (04_09_2020)

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В рамках проекта «Это Хабаровск!"» мы запустили новую рубрику специально для прекрасной половины наше аудитории с Дарьей Решетниковой и Алевтиной Скворцовой «Женский час».

Как правильно следить за своей внешностью, какие средства применять, а какие лучше не стоит и почему важно посещать кабинет косметолога в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказала врач дерматолог, косметолог и тренер по инъекционным методикам, Ольга Овчинникова.

Ольга Овчинникова, врач дерматолог, косметолог и тренер по инъекционным методикам Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Овчинникова, врач дерматолог, косметолог и тренер по инъекционным методикамФото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (04_09_2020).

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