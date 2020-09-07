Это Хабаровск! (07_09_2020)
Прямой эфир 7 сентября на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск! (07_09_2020)
Бездействие привело к нарушению природоохранного законодательства. Экологические инспекторы главного управления устанавливают виновного в загрязнении сточными водами озера ЖК "Гринвилль". Проблему обсудили с начальником отдела экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Михаилом Александровичем Ермолиным.
Михаил Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
Так же в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель руководителя Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Ирина Владимировна Судженко рассказала как сейчас осуществляется приём граждан, как можно записаться на приём к должностному лицу ФССП России и как можно узнать является ли гражданин должником.
Ирина Судженко, заместитель руководителя Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной областиФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск (07_09_2020).