2020-09-07T04:04:32+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! (07_09_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 7 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (07_09_2020)

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Бездействие привело к нарушению природоохранного законодательства. Экологические инспекторы главного управления устанавливают виновного в загрязнении сточными водами озера ЖК "Гринвилль". Проблему обсудили с начальником отдела экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Михаилом Александровичем Ермолиным.

Михаил Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Михаил Ермолин, начальник отдела экологического надзора Главного управления регионального госконтроля и лицензирования Правительства Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Так же в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» заместитель руководителя Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Ирина Владимировна Судженко рассказала как сейчас осуществляется приём граждан, как можно записаться на приём к должностному лицу ФССП России и как можно узнать является ли гражданин должником.

Ирина Судженко, заместитель руководителя Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ирина Судженко, заместитель руководителя Управления ФССП России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной областиФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (07_09_2020).

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