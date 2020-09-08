2020-09-08T04:01:39+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! (08_09_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 8 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (08_09_2020)

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Формирование Народного совета продолжается в Хабаровском крае. Такой новый консультативный орган создается по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярёва для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения. 8 сентября последний день подачи заявок в создаваемый совет. Со студией радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в прямом эфире по телефонной связи выступил Евгений Станиславович Слонский, начальник Главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края и рассказал об особенностях формирования этого органа.

Несмотря на все неприятные сюрпризы, которыми продолжает нас удивлять 2020 есть и радостные вещи из года в год неизменные. Такие, как например традиционный «свадебный сезон», который в нашем городе регулярно приходится на август - сентябрь. Об актуальном режиме работы ЗАГСов, мерах безопасности, количестве заявок и многом другом нам рассказала руководитель отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Хабаровска, Ольга Сергеевна Воронина.

Ольга Воронина, руководитель отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Ольга Воронина, руководитель отдела записи актов гражданского состояния Администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (08_09_2020).

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