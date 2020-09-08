8 Сент. 2020 2020-09-08T04:01:39+03:00

Это Хабаровск! (08_09_2020) 00:00 00:00

Формирование Народного совета продолжается в Хабаровском крае. Такой новый консультативный орган создается по инициативе врио губернатора края Михаила Дегтярёва для более тесного взаимодействия с лидерами общественного мнения. 8 сентября последний день подачи заявок в создаваемый совет. Со студией радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в прямом эфире по телефонной связи выступил Евгений Станиславович Слонский, начальник Главного управления внутренней политики Правительства Хабаровского края и рассказал об особенностях формирования этого органа.

Несмотря на все неприятные сюрпризы, которыми продолжает нас удивлять 2020 есть и радостные вещи из года в год неизменные. Такие, как например традиционный «свадебный сезон», который в нашем городе регулярно приходится на август - сентябрь. Об актуальном режиме работы ЗАГСов, мерах безопасности, количестве заявок и многом другом нам рассказала руководитель отдела записи актов гражданского состояния Администрации города Хабаровска, Ольга Сергеевна Воронина.

Ольга Воронина, руководитель отдела записи актов гражданского состояния Администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ