2020-09-09T04:00:49+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! (09_09_2020)

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Прямой эфир 9 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (09_09_2020)

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9 сентября Всемирный день красоты мы встречаем в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» ТОП-стилиста Хабаровского края Варвару Фадееву.

Варвара Фадеева, ТОП-стилист Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Варвара Фадеева, ТОП-стилист Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

О проблемах, мерах поддержки и культурной идентификации коренных малочисленных народов Приамурья в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал президент Хабаровской краевой организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов Приамурья, Леонид Сунгоркин.

Леонид Сунгоркин, президент Хабаровской краевой организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов Приамурья Фото: Сергей ПЯТКОВ

Леонид Сунгоркин, президент Хабаровской краевой организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов ПриамурьяФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск (09_09_2020).

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