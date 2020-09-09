Это Хабаровск! (09_09_2020)
Прямой эфир 9 сентября на частоте 88.3 FM
Это Хабаровск! (09_09_2020)
9 сентября Всемирный день красоты мы встречаем в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» ТОП-стилиста Хабаровского края Варвару Фадееву.
Варвара Фадеева, ТОП-стилист Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ
О проблемах, мерах поддержки и культурной идентификации коренных малочисленных народов Приамурья в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал президент Хабаровской краевой организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов Приамурья, Леонид Сунгоркин.
Леонид Сунгоркин, президент Хабаровской краевой организации по защите культуры, прав и свобод коренных народов ПриамурьяФото: Сергей ПЯТКОВ
Это Хабаровск (09_09_2020).