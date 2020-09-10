10 Сент. 2020 2020-09-10T05:56:53+03:00

В коридорах власти: Михаил Сидоров 00:00 00:00

После непродолжительных каникул Хабаровская городская Дума вернулась к своей работе. Перед депутатским корпусом стоит ряд важнейших задач. О том какие цели ставят перед собой городские парламентарии как в ближайшее время, так и в долгосрочной перспективе. О застройке и благоустройстве краевой столицы, о новом ВРИО губернатора и о миссии депутата в откровенном интервью в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказал председатель Хабаровской городской Думы Михаил Сидоров.

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