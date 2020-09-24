24 Сент. 2020 2020-09-24T06:55:49+03:00

Музыкальный четверг. Владимир Бабенко 00:00 00:00

«Музыкальный четверг» - уникальный проект радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в котором лучшие хабаровские музыканты в прямом эфире играют, поют и рассказывают о музыке. Сегодня в нашей студии в очередной раз знаменитый хабаровский артист, Владимир Бабенко, художественный руководитель и солист концертного коллектива - мужского квартета «Триумф». Ведущий и режиссер правительственных мероприятий, торжественных церемоний, концертных программ. Автор песен и стихов. Продюсер творческих проектов.

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ