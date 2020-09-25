2020-09-29T01:08:37+03:00
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Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (25_09_2020)

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 25 сентября на частоте 88.3 FM

Кто ходит в гости по утрам (25_09_2020)

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Очередная пятница, а это значит, что в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» уникальное шоу, в котором к Эдуарду Грищуку присоединяется каждый раз новый «звездный» соведущий. В этот раз в роли такого ведущего выступила Наталья Носова, лидер Квартета «7/09», Амбассадор Хабаровского краевого музыкального театра.

Международный день тигра был впервые установлен в 2010 году в Санкт-Петербурге на форуме по проблемам, связанным с сохранением популяции хищника на земле. В гостях радио «Комсомольская правда - Хабаровск» исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг» Игорь Анатольевич Кузьмин, который рассказал, какие меры защиты уникального хищника принимаются, во время проведения в зоне его обитания работ по добыче полезных ископаемых.

Игорь Кузьмин, исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Игорь Кузьмин, исполнительный директор ООО «Пасифик Майнинг»Фото: Сергей ПЯТКОВ

Уже завтра, 26 сентября в ходе месячника по санитарной отчистке, благоустройству и озеленению, в краевой столице пройдет первый общегородской субботник со времен введения ограничений, связанных с пандемией коронавируса COVID-19. Какой фронт работ предстоит хабаровчанам нам рассказал Виталий Николаевич Федоров, заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска.

Виталий Федоров, заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Виталий Федоров, заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилищного фонда администрации города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Кто ходит в гости по утрам? (25_09_2020).

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