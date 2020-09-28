2020-09-29T03:13:16+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВДарья РЕШЕТНИКОВА

Это Хабаровск! Штрафы за митинги

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Прямой эфир 28 сентября на частоте 88.3 FM

Это Хабаровск! (28_09_2020)

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Ежегодно в Хабаровске проходит яркий и ВКУСНЫЙ Фестиваль "Кухня без границ", в котором принимают участие предприятия общественного питания в сотрудничестве с общественными национальными объединениями. У нас в гостях Полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке, автор проекта «Кухня без границ» Татьяна Аршинова.

Татьяна Аршинова, Полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке, автор проекта «Кухня без границ» Фото: Сергей ПЯТКОВ

Татьяна Аршинова, Полномочный представитель Общенационального союза индустрии гостеприимства на Дальнем Востоке, автор проекта «Кухня без границ»Фото: Сергей ПЯТКОВ

В Хабаровске не утихают несанкционированные митинги. О том какая ответственность предусмотрена для их участников в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» нам рассказала исполняющая обязанности заместителя прокурора города Хабаровска Светлана Потарева.

Светлана Потарева, исполняющая обязанности заместителя прокурора города Хабаровска Фото: Сергей ПЯТКОВ

Светлана Потарева, исполняющая обязанности заместителя прокурора города ХабаровскаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (28_09_2020).

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