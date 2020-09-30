30 Сент. 2020 2020-09-30T05:28:52+03:00

Национальный проект «Образование» 00:00 00:00

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" на федеральном уровне разработаны национальные и федеральные проекты.

Инструментом реализации национальных и федеральных проектов на территории субъектов Российской Федерации определены региональные проекты. В настоящее время Правительством Хабаровского края разработано и утверждено 52 региональных проекта по 11 направлениям.

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в центре внимания реализация национального проекта «Образование», которая в нашем регионе идет семимильными шагами. На каком этапе эта работа находится в настоящее время и какие перспективы у краевой системы образования в формате большого круглого стола нам рассказали Александр Васильевич Еремеев — начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края, Евгений Витальевич Гузман — первый проректор Хабаровского краевого института развития образования, Наталья Александровна Калачёва — директор Хабаровского промышленно-экономического техникума, Людмила Васильевна Менякова — директор Хабаровского технологического колледжа.

Александр Еремеев, начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образованияФото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Калачёва, директор Хабаровского промышленно-экономического техникумаФото: Сергей ПЯТКОВ

Людмила Менякова, директор Хабаровского технологического колледжаФото: Сергей ПЯТКОВ