2020-09-30T05:28:52+03:00
Это - Хабаровск!
Эдуард ГРИЩУКСергей ПЯТКОВ

Национальный проект «Образование»

Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Номер для Ваших сообщений What’s App: +79622233883Фото: Сергей ПЯТКОВ

Прямой эфир 30 сентября на частоте 88.3 FM

Национальный проект «Образование»

00:00
00:00

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" на федеральном уровне разработаны национальные и федеральные проекты.

Инструментом реализации национальных и федеральных проектов на территории субъектов Российской Федерации определены региональные проекты. В настоящее время Правительством Хабаровского края разработано и утверждено 52 региональных проекта по 11 направлениям.

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» в центре внимания реализация национального проекта «Образование», которая в нашем регионе идет семимильными шагами. На каком этапе эта работа находится в настоящее время и какие перспективы у краевой системы образования в формате большого круглого стола нам рассказали Александр Васильевич Еремеев — начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края, Евгений Витальевич Гузман — первый проректор Хабаровского краевого института развития образования, Наталья Александровна Калачёва — директор Хабаровского промышленно-экономического техникума, Людмила Васильевна Менякова — директор Хабаровского технологического колледжа.

Александр Еремеев, начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского края Фото: Сергей ПЯТКОВ

Александр Еремеев, начальник отдела среднего профессионального образования министерства образования и науки Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образования Фото: Сергей ПЯТКОВ

Евгений Гузман, первый проректор Хабаровского краевого института развития образованияФото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Калачёва, директор Хабаровского промышленно-экономического техникума Фото: Сергей ПЯТКОВ

Наталья Калачёва, директор Хабаровского промышленно-экономического техникумаФото: Сергей ПЯТКОВ

Людмила Менякова, директор Хабаровского технологического колледжа Фото: Сергей ПЯТКОВ

Людмила Менякова, директор Хабаровского технологического колледжаФото: Сергей ПЯТКОВ

Это Хабаровск! (30_09_2020).

Скачать передачу [mp3, 52.8 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
Региональная студия 8 (4212) 75-25-05+7 (909) 852-33-22+7 (909) 852-33-22
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
В 2020 году объем операций клиентов Россельхозбанка по счетам в драгоценных металлах вырос почти в 3 раза
Михаил Дегтярев опубликовал видео после посещения дамбы в Комсомольске-на-Амуре
Первый в Хабаровском крае IT-технопарк собираются построить в столице региона
В Хабаровском крае заработала первая система цифрового управления молочной фермой
Зоосад под Хабаровском изменил режим работы
Депутаты в Хабаровском крае проголосовали за присвоение Комсомольску-на-Амуре звания «Город трудовой доблести»
В Хабаровске продают книги за смешные деньги
Куда и как жаловаться на работу общественного транспорта, рассказали в Комсомольске
В Хабаровском крае ликвидируют очаги африканской чумы свиней
В Хабаровске прошел фестиваль по баскетболу 3х3
В ЕАО отмечают увеличение числа зараженных коронавирусом
В Хабаровске стартовали два конкурса, посвященных 75-летию Победы
«Ростелеком» организовал систему видеонаблюдения для «Самбери»
В Хабаровске пассажир пострадал при столкновении легкового авто и грузовика
В ЕАО из грязной квартиры пьяной матери изъяли ребенка
В Хабаровском крае включат сирены