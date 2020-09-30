30 Сент. 2020 2020-09-30T05:35:06+03:00

Национальный проект «Культура» 00:00 00:00

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" на федеральном уровне разработаны национальные и федеральные проекты.

Инструментом реализации национальных и федеральных проектов на территории субъектов Российской Федерации определены региональные проекты. В настоящее время Правительством Хабаровского края разработано и утверждено 52 региональных проекта по 11 направлениям.

Нацпроект «Культура» состоит из трех подразделов: «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». О том, как проходит реализация национального проекта «Культура» в Хабаровском крае, в прямом эфире радио «Комсомольская правда - Хабаровск» рассказали Татьяна Юрьевна Якуба - генеральный директор Дальневосточный государственной научной библиотеки и Марина Александровна Лоскутникова - первый заместитель министра культуры Хабаровского края.

Татьяна Якуба, генеральный директор Дальневосточный государственной научной библиотекиФото: Сергей ПЯТКОВ

Марина Лоскутникова, первый заместитель министра культуры Хабаровского краяФото: Сергей ПЯТКОВ