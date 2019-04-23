СЕГОДНЯ 11:06 2019-04-23T11:55:56+03:00

Хабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточниками 00:00 00:00

В преддверии Дня английского языка в прямой эфир на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы решили позвать тех, кто не понаслышке знает все о жизни за границей, а изучение иностранных языков для них давно стало профессией.Наши гости - преподаватели английского языка Наталья Демидова и Камилла МакДоннелл. Они расскажут, каково быть своим среди чужих, ежедневно сталкиваясь с языковым барьером и различием ментальности.

Хабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточникамиФото: Ульяна КОСКИНА

Прямо в студии мы разыграли урок английского языка и попробовали испытать на себе нечто большее, чем «Лондон – итс зэ кэпител оф Грэйт Британ».

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