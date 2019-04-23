2019-04-23T11:55:56+03:00
Сказано на Радио «Комсомольская правда»
Ульяна КОСКИНА

Хабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточниками

Хабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточникамиХабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточникамиФото: Ульяна КОСКИНА

Обсудим в прямом эфире 23 апреля на частоте 88,3 FM

Хабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточниками

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В преддверии Дня английского языка в прямой эфир на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» мы решили позвать тех, кто не понаслышке знает все о жизни за границей, а изучение иностранных языков для них давно стало профессией.Наши гости - преподаватели английского языка Наталья Демидова и Камилла МакДоннелл. Они расскажут, каково быть своим среди чужих, ежедневно сталкиваясь с языковым барьером и различием ментальности.

Хабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточниками Фото: Ульяна КОСКИНА

Хабаровск VS Манчестер: как англичане становятся дальневосточникамиФото: Ульяна КОСКИНА

Прямо в студии мы разыграли урок английского языка и попробовали испытать на себе нечто большее, чем «Лондон – итс зэ кэпител оф Грэйт Британ».

Слушайте прямой эфир радио «Комсомольская правда - Хабаровск» на частоте 88,3 FM, а также на нашем сайте www.hab.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

Задать свои вопросы можно в прямом эфире, отправив сообщение на номер WhatsApp +7 904 629 82 83.

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