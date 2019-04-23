2019-04-24T15:58:09+03:00
Сказано на Радио «Комсомольская правда»
Константин ТЕРЕХОВЭдуард Грищук

«Бутылка Клейна» и экспериментальный театр: чем живет современная молодежь Хабаровска?

«Бутылка Клейна» и экспериментальный театр: чем живет современная молодежь Хабаровска?«Бутылка Клейна» и экспериментальный театр: чем живет современная молодежь Хабаровска?Фото: Ульяна КОСКИНА

Слушайте прямой эфир 24 апреля на частоте 88,3 FM

«Бутылка Клейна» и экспериментальный театр: чем живет современная молодежь Хабаровска?

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Вы когда-нибудь слышали про Бутылку Клейна или может, знаете что это? А когда в последний раз ходили в театр на экспериментальный спектакль? Гости прямого эфира на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» - главный редактор научно-популярного интернет-журнала «Бутылка Клейна» Ася Ефимова, заслуженный артист России Александр Молчанов и артистка Ольга Рузманкина. Они рассказали, для чего в Хабаровске проходят научные баттлы и почему молодые ученые покидают Дальний Восток, как местный зритель принимает экспериментальный театр, и какое участие в этом принимает молодежь.

«Бутылка Клейна» и экспериментальный театр: чем живет современная молодежь Хабаровска? Фото: Ульяна КОСКИНА

«Бутылка Клейна» и экспериментальный театр: чем живет современная молодежь Хабаровска?Фото: Ульяна КОСКИНА

Слушайте эфир радио «Комсомольская правда - Хабаровск» на частоте 88,3 FM, а также на нашем сайте www.hab.kp.ru или в мобильных приложениях Радио КП для iOs и Android.

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