25 Апр 01:00 2019-04-29T09:15:39+03:00

Было твое, стало мое: можно ли хабаровчанам защитить авторское право? 00:00 00:00

Вы когда-нибудь тратили уйму времени на создание чего-то нового? Того, чего еще никто не придумал и не использует? А теперь представьте на минуту, что вашу идею украли? Обидно, не правда ли?

Гости прямого эфира на радио «Комсомольская правда - Хабаровск» - представитель РАО ВОИС по ДВФО и Восточной Сибири Павел Федотов и президент хабаровской барменской ассоциации, основатель школы барменов Вадим Мурашкин. Они расскажут, стоит ли воровать чужое ради минутной славы, как защитить авторское право. А также поговорим о том, как обманывают знаменитостей организаторы концертов, обещая им баснословные гонорары.