2019-04-30T08:11:47+03:00
Сказано на Радио «Комсомольская правда»
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Мой дом – не моя крепость: обсудили, как хабаровчанам выжить в аварийном бараке и как добиться переселения

Мой дом – не моя крепость: обсудим, как хабаровчанам выжить в аварийном бараке и как добиться переселенияМой дом – не моя крепость: обсудим, как хабаровчанам выжить в аварийном бараке и как добиться переселенияФото: Ульяна КОСКИНА

Поговорили в прямом эфире на частоте 88,3 FM

Мой дом – не моя крепость: обсудили, как хабаровчанам выжить в аварийном бараке и как добиться переселения

00:00
00:00

Проблемы ЖКХ. Тема, на которую можно говорить едва ли не вечно. У кого-то в подъезде не убирают, а кто-то с тазиком бегает по дому, потому что крыша потекла. Но и это даже кажется не столь печальным. А вот когда живешь десятилетиями в аварийном доме, а его совсем не хотят сносить и расселять, уже другой разговор. Скажем, скользкий, а главное - опасный. Ведь никто даже и не предполагает, когда стены дадут трещину, и то, что все жильцы привыкли называть своим домом, превратится в руины. С 7:00 до 8:00 в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» появилась Юлия Болкунова, которой уже очень знаком этот вопрос. Она рассказала, каково это - жить в бараке, который не хотят признавать ветхим, а альтернативы никакой нет.

Во втором часу к нам пришли известные танцовщики Хабаровска - Алексей FLEX и Владимир Литвинцев. В Международный день танца, 29 апреля, мы поговорили, конечно же, о танцах, и как наши земляки пробивают себе дорогу на западную сцену.

Смотрите видеотрансляцию здесь https://youtu.be/8h2iSjaitYI

Скачать передачу [mp3, 101.3 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

07:30
21:30
18 Января 2017 8:37 - 8:40

Сказано на Радио «Комсомольская правда»

Тема: Жириновский: «Мы должны выбирать: или больные будут погибать, или машины будут целыми»

В студии: Михаил АНТОНОВ, Андрей ГРЕЧАННИК, Александра КОЧНЕВА

В гостях: Владимир ЖИРИНОВСКИЙ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
Самые полезные проекты выбрали на конкурсе «Лифт» в Хабаровском крае
Вор в Хабаровске сам стал жертвой, запертой в машине
Грант до трех миллионов рублей получит молодежь в Хабаровском крае
Фальшивые деньги стали чаще встречаться в обороте в Хабаровском крае
Противопожарный режим ввели в еще одном районе Хабаровского края
Автомобилисты изобразили «Вечный огонь» на центральной площади Биробиджана
Биробиджанец расплачивался в магазинах купюрами из «банка приколов»
На улицах Хабаровска воруют и ломают молодые деревья
Полицейские в Хабаровске отказывались возбуждать уголовное дело в отношении мошенника
Таможня в ЕАО и Хабаровском крае меняет график работы на майских праздниках
В Хабаровске осудили убийцу 21-летней студентки
Безработная алиментщица угодила в тюрьму в Хабаровском крае за долги перед ребенком
Велосипедистка в Хабаровске угодила под колеса тягача
Выездные бригады врачей отправились в отдаленные поселения Хабаровского края