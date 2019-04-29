29 Апр 14:12 2019-04-30T08:11:47+03:00

Мой дом – не моя крепость: обсудили, как хабаровчанам выжить в аварийном бараке и как добиться переселения 00:00 00:00

Проблемы ЖКХ. Тема, на которую можно говорить едва ли не вечно. У кого-то в подъезде не убирают, а кто-то с тазиком бегает по дому, потому что крыша потекла. Но и это даже кажется не столь печальным. А вот когда живешь десятилетиями в аварийном доме, а его совсем не хотят сносить и расселять, уже другой разговор. Скажем, скользкий, а главное - опасный. Ведь никто даже и не предполагает, когда стены дадут трещину, и то, что все жильцы привыкли называть своим домом, превратится в руины. С 7:00 до 8:00 в студии радио «Комсомольская правда - Хабаровск» появилась Юлия Болкунова, которой уже очень знаком этот вопрос. Она рассказала, каково это - жить в бараке, который не хотят признавать ветхим, а альтернативы никакой нет.

Во втором часу к нам пришли известные танцовщики Хабаровска - Алексей FLEX и Владимир Литвинцев. В Международный день танца, 29 апреля, мы поговорили, конечно же, о танцах, и как наши земляки пробивают себе дорогу на западную сцену.

Смотрите видеотрансляцию здесь https://youtu.be/8h2iSjaitYI