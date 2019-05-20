СЕГОДНЯ 00:00 2019-05-20T05:55:17+03:00

Хабаровчане всегда готовы: пионером снова быть почетно 00:00 00:00

Красные галстуки, значки, пилотки и яркий лозунг «К борьбе за дело коммунистической партии будь готов!». Все это так знакомо тем, кто состоял в пионерском движении в СССР. Детская организация трудилась на благо народа и просуществовала почти 70 лет. На дворе XXI век, но пионеры, оказывается, до сих пор есть. А вот кому впору красный галстук среди хабаровчан - узнали сегодня, с 8:00 до 9:00. В гостях радио «Комсомольская правда - Хабаровск» - первый секретарь краевого комитета КПРФ Петр Перевезенцев и Cергей Ильин, cекретарь краевого комитета КПРФ по организационной работе.

А уже с 9 до 10 утра поговорили о сельском хозяйстве. Выгодно ли сегодня заниматься производством молока и меда, с каким проблемами сталкиваются производители, действительно ли так просто взять «дальневосточный гектар» и открыть свое дело. Все это обсудили с владельцем молочной фермы Михаилом Утробиным и пчеловодом Николаем Бушуевым.