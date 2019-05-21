Черный экран: Хабаровский край готовится перейти с аналога на «цифру»

21 Май 13:33 2019-05-22T05:42:39+03:00

Эфир 22_05_19 00:00 00:00

Жизнь в Хабаровском крае становится менее доступной. Цены на ГСМ растут, на продукты тоже, а уж про тарифы ЖКХ можно даже не говорить. Зато доходы горожан не увеличиваются. Как тогда жить? Может, существует стратегия выживания в нашем обществе, да только мы не знаем? Выяснили с 8 до 9 утра вместе с проректором по инновационному развитию института развития системы профобразования Иваном Джуляком и политологом Даниилом Ермиловым.

А с 9:00 до 10:00 обсудили изменения, которые затронут нас с третьего июня. К слову, жители Хабаровского края активно скупают приставки и современные телевизоры. А все потому, что аналоговое вещание собираются отключить. На смену ему придет цифровое. Это значит, что если ваш приемник сигнал не поддерживает или нет нужного устройства, то, увы, перед глазами будет только черный экран. Так какие каналы нам будут доступны, как в отдаленных районах собираются принимать сигнал и как отразится переход на «цифру» на местных телевизионщиках? Обсудили с гостями радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - министром информационных технологий и связи Хабаровского края Кириллом Берманом и главным редактором телеканала 6ТВ, членом комитета торгово- промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Александром Удовиченко.