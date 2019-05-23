Цена отдыха: сколько хабаровчане готовы потратить на свой отпуск и на мошенников

23 Май 11:23 2019-05-24T03:51:45+03:00

Эфир 24_05_19 00:00 00:00

Чайки, море, белый песок... Чуть больше недели осталось до прекрасной поры - сезона отпусков. Кто-то давно уже собирает чемоданы, а кто-то еще не определился ни с суммой, которую готов потратить на отдых, ни с курортом. А кому-то вообще всех милее родное Приморье. Но есть и неприятная сторона этого вопроса. Стартовал и сезон мошенников. Они активизировались и уже продают липовые путевки, в том числе и хабаровчанам. В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - Валентина Асеева, представитель региональной ассоциации туризма, директор турфирмы. С 8 до 9 утра она рассказала, как подготовиться к отпуску, какие направления по-прежнему популярны, и какую ценовую политику ведут турагентства.

С 9:00 до 10:00 мы подняли серьезную проблему - нехватку медицинских кадров. Эту тему обсудили вместе с Константином Жмеренецким, ректором хабаровского медицинского университета. Он рассказал, как проходит приемная кампания, какие направления выбирают абитуриенты, а также мы вывели формулу: какая мотивация привлечет выпускников на работу в отдаленные районы.

Смотрите видеотрансляцию здесь: https://www.youtube.com/channel/UCVb1biijIISZ-_7VIiJCCDg