Проверяй и разделяй: когда в Хабаровске заработает система раздельного сбора мусора

28 Май 11:00 2019-05-29T06:34:27+03:00

Эфир 29_05_19 00:00 00:00

«Мусорная реформа» - тема, которая давно назрела не только в Хабаровске, но и в других городах региона. В крае проходят экологические мероприятия, в рамках которых активисты пытаются сохранить окружающую среду, но этого, к сожалению, недостаточно. Вот, вспомните, например, себя. Всегда ли вы доносите мусор до контейнера и часто ли вы поднимаете его с земли? Ведь многие просто ленятся это сделать или попросту не хотят марать руки. Все это приводит к тому, что наша земля загрязняется.

К слову, с первого января должна была заработать и новая система вывоза твердых коммунальных отходов. Но что-то пошло не так. Об этом и не только поговорили с 9 до 10 утра с замначальника отдела экологической экспертизы и нормирования комитета по охране окружающей среды минприроды края Еленой Филимоновой, исполняющим обязанности начальника отдела содержания жилищного фонда и внешнего благоустройства министерства ЖКХ края Дарьей Касьяновой и Ириной Литвак, хабаровской активисткой.

А с 8:00 до 9:00 поговорили о творчестве. У каждого оно свое. Кто-то выражает его на бумаге, а кто-то на теле. Так в чем же разница между этими двумя направлениями, и вообще можно ли их сравнить? Есть ли в работах мастеров смысл? В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - художник, преподаватель специальных дисциплин колледжа искусств, член творческого союза художников России Павел Барсуков и тату-мастер Николай Яковлев.