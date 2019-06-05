2019-06-06T06:49:01+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Ча-ща и жи-ши: на какой уровень грамотности претендуют хабаровчане

Ча-ща и жи-ши: на какой уровень грамотности претендуют хабаровчанеЧа-ща и жи-ши: на какой уровень грамотности претендуют хабаровчанеФото: Борис КОКУРИН

Слушайте прямой эфир 6 июня на частоте 88,3 FM

Эфир 06_06_19

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Иностранные словечки давно заполонили русскую речь, а еще вдобавок появились штампы, по типу «спс», «ок», «др», «пож». Даже есть такой словарь - глоссарий, который помогает понять значение этих сокращений. Ну, а как же чистый русский язык? Выходит, совсем забыли, как грамотно говорить, или просто ленимся знать элементарные правила? В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - доцент кафедры русского языка и издательского дела Педагогического института ТОГУ, кандидат филологических наук, Ольга Горелова и кандидат филологический наук, судебный эксперт РОО «Гильдия лингвистов – экспертов» по документационным и информационным спорам Елена Крадожен-Мазурова. С 8 до 9 утра они рассказали, модно ли сегодня быть грамотным, как влияют социальные сети на устную речь человека, остался ли хороший русский язык в прошлом или нет, и какая судьба его ждет в будущем.

О великий, могучий, правдивый и свободный русский язык Фото: Ульяна КОСКИНА

О великий, могучий, правдивый и свободный русский языкФото: Ульяна КОСКИНА

А уже в 9 утра в нашей студии прогремело настоящее «Куша'ЕМ Шоу». О чем это мы? А вот! Слушайте нас на 88,3 FM - и все узнаете!

На «Куша'ЕМ Шоу» сбежались соседи Фото: Ульяна КОСКИНА

На «Куша'ЕМ Шоу» сбежались соседиФото: Ульяна КОСКИНА

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