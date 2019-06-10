2019-06-11T07:49:12+03:00
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Женщины у руля: хабаровчанки об автоклубах и с чем их едят

Женщины у руля: хабаровчанки об автоклубах и с чем их едятЖенщины у руля: хабаровчанки об автоклубах и с чем их едятФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 11 июня на частоте 88,3 FM

Эфир 11_06_19

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В Хабаровске с каждым годом становится все больше автоклубов. И, казалось бы, что это направление можно посчитать только мужским. Ведь именно сильной половине человечества под силу понять все эти моторы, запчасти и колеса. Но нет, это ошибочное мнение. Потому что именно женщины, как раз таки успешно создают автоклубы в нашем городе. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - представитель автоклуба «Tourer V» Маргарита Хегай и администратор автоклуба «Allion–Premio» Светлана Заварихина. С 9 до 10 утра поговорили о том, чем так привлекательны автоклубы, что дает членство в этих организациях и сколько стоит проходной билет, а также какое участие молодые люди принимают в жизни Хабаровска.

А с самого утра обсудили, что нового появится в нашем городе, почему управляющие компании бегут с рынка, а также, как будут отмечать День России хабаровчане.

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