2019-06-13T07:24:13+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

«Дальневосточный гектар»: хабаровчане строят жилые дома и открывают бизнес

«Дальневосточный гектар»: хабаровчане строят жилые дома и открывают бизнес«Дальневосточный гектар»: хабаровчане строят жилые дома и открывают бизнесФото: Борис КОКУРИН

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Эфир 13_06_19

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Многие жители Хабаровского края уже успели взять «дальневосточный гектар» и даже начали строить там жилые дома, а кто-то развернул целое производство. Но некоторые еще сомневаются, и бояться оформить кусок земли, ведь его предстоит вспахать, а еще под вопросом инфраструктура. Но время подумать есть, ведь наделов в регионе предостаточно, на всех хватит. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений края. С 8 до 9 утра он рассказал, как оформить участок, что можно на нем построить, когда подавать декларацию и зачем. А также как получить помощь от властей края.

А с 9 утра у нас уже по традиции прошел музыкальный час вместе с мужским квартетом «Триумф» и участницей проекта «Голос» Екатериной Беляковой.

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