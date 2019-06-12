«Дальневосточный гектар»: хабаровчане строят жилые дома и открывают бизнес

12 Июнь 01:00 2019-06-13T07:24:13+03:00

Эфир 13_06_19 00:00 00:00

Многие жители Хабаровского края уже успели взять «дальневосточный гектар» и даже начали строить там жилые дома, а кто-то развернул целое производство. Но некоторые еще сомневаются, и бояться оформить кусок земли, ведь его предстоит вспахать, а еще под вопросом инфраструктура. Но время подумать есть, ведь наделов в регионе предостаточно, на всех хватит. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Андрей Примак, начальник отдела по работе с уполномоченными органами по проекту «Дальневосточный гектар» министерства имущественных отношений края. С 8 до 9 утра он рассказал, как оформить участок, что можно на нем построить, когда подавать декларацию и зачем. А также как получить помощь от властей края.

А с 9 утра у нас уже по традиции прошел музыкальный час вместе с мужским квартетом «Триумф» и участницей проекта «Голос» Екатериной Беляковой.