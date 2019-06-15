Молодой босс: хабаровский краевой театр музыкальной комедии возглавил специалист из Сочи

15 Июнь 14:23 2019-06-17T06:49:13+03:00

Эфир 17_06_19 00:00 00:00

Краевой театр музыкальной комедии возглавил один из самых молодых руководителей России. Константину Зайнулину чуть больше тридцати и он приехал из Сочи. Сегодня с 9 до 10 утра новоиспеченный директор заглянул в гости на радио «Комсомольская правда» -Хабаровск» и лично рассказал о себе, а также о том, какие перемены ждут культурное учреждение в ближайшее время.

Жизнь краевого театра музыкальной комедии заиграет новыми краскамиФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра подвели итоги минувшей недели и с удовольствием рассказали, как мы принимали участие в выставке-ярмарке «Наш выбор 27».