2019-06-18T05:46:03+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Цены на жилье бывают «кусачими»: что творится на рынке недвижимости в Хабаровске

Цены на жилье бывают «кусачими»: что творится на рынке недвижимости в ХабаровскеЦены на жилье бывают «кусачими»: что творится на рынке недвижимости в ХабаровскеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 18 июня на частоте 88,3 FM

Эфир 18_06_19

00:00
00:00

На рынке недвижимости в Хабаровске глушь и тоска, - утверждают эксперты. Но даже при таком раскладе нужно умудриться продать или купить квартиру. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор риэлторского агентства Елена Рихтер. С 8 до 9 утра мы поговорили о том, когда же цены на жилье упадут, а может и вовсе вырастут, стоит ли сейчас избавляться от своих квадратов, а также, какие районы пользуются спросом у хабаровчан.

А следующий час посвятили здоровому образу жизни. Потому что к нам присоединился Александр Руденко, основатель фитнес-фестиваля «Fitlove», директор по развитию Федерации современного панкратиона, создатель телевизионного шоу «Бой директоров», а также общественный деятель. Запись прямого эфира «Это Хабаровск» выше под фото.

Скачать передачу [mp3, 95.2 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На огненную лесопилку в Хабаровском крае съехались пожарные расчеты
Пострадавших от клещей в Хабаровском крае стало меньше
Во время застолья убил мать из-за критики в свой адрес вспыльчивый комсомольчанин
В нескольких дворах Комсомольска закроют сквозные проезды
Фермеры в Хабаровском крае незаконно удобрили чужую землю
«Минута Памяти» напомнит хабаровчанам о начале Великой Отечественной войны
Очевидцы пожара в хабаровской ветклинике чудом успели спасти животных
Повысить рождаемость в Хабаровском крае помогут 440 миллионов рублей
В ремонт хабаровского двора вложат рекордно большую сумму казенных денег
Чиновники в Хабаровском крае сдались и выделили нормальную квартиру маме с ребенком
В Хабаровском крае нашли и выдворили иностранцев-нелегалов
Зал-трансформер появился в Хабаровском музыкальном театре
За «дальневосточные гектары» в Хабаровском крае пора отчитываться
От взносов на капитальный ремонт освободят часть жителей Хабаровского края
Ушлый комсомольчанин украл стройматериалы под видом продажи
Стали известны получатели жилищной субсидии из Комсомольска
Прокуратура Хабаровского края взяла на контроль ситуацию с дольщиками, обратившимися к Владимиру Путину
Одно смс-сообщение спасло от пожара сельчан и имущество магазина в ЕАО
«Умные» остановки в Хабаровске обустроят к осени
Погода в Хабаровске на 20 июня 2019 года: днем до +24, небольшой дождь
Бизнесменов в Хабаровском крае поддержат льготными займами