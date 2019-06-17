Цены на жилье бывают «кусачими»: что творится на рынке недвижимости в Хабаровске

17 Июнь 10:00 2019-06-18T05:46:03+03:00

Эфир 18_06_19 00:00 00:00

На рынке недвижимости в Хабаровске глушь и тоска, - утверждают эксперты. Но даже при таком раскладе нужно умудриться продать или купить квартиру. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - директор риэлторского агентства Елена Рихтер. С 8 до 9 утра мы поговорили о том, когда же цены на жилье упадут, а может и вовсе вырастут, стоит ли сейчас избавляться от своих квадратов, а также, какие районы пользуются спросом у хабаровчан.

А следующий час посвятили здоровому образу жизни. Потому что к нам присоединился Александр Руденко, основатель фитнес-фестиваля «Fitlove», директор по развитию Федерации современного панкратиона, создатель телевизионного шоу «Бой директоров», а также общественный деятель. Запись прямого эфира «Это Хабаровск» выше под фото.