19 Июнь 08:41 2019-06-20T06:36:39+03:00

Эфир 20_06_19 00:00 00:00

Сфера ЖКХ настолько проблемная, что даже уточнять это не стоит. И сколько бы не придумывали программ, по типу капремонта, вопросы у жильцов почему-то не исчезают. Может, стоит задуматься о том, почему все это не работает? К слову, жалуется не один человек, просто из вредности, и даже не два и не десять. Таких насчитывается предостаточно. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - генеральный директор «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая. С 9 утра поговорили о качестве работы управляющих компаний, а также узнали куда пожаловаться на нерадивых коммунальщиков, и какое наказание есть для тех, кто выставляет неверные суммы в квитанциях.

Коммунальная яма: как хабаровчане борются с нерадивыми «управляйками»Фото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра у нас был музыкальный час. А все потому что к нам в гости заглянули Ольга Чаус, преподаватель музыкальной школы и ее ученики Дарья Черных, Савелий Гордеев и Соня Рябова.