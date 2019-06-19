2019-06-20T06:36:39+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Коммунальная яма: как хабаровчане борются с нерадивыми «управляйками»

Коммунальная яма: как хабаровчане борются с нерадивыми «управляйками»Коммунальная яма: как хабаровчане борются с нерадивыми «управляйками»Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 20 июня на частоте 88,3 FM

Эфир 20_06_19

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Сфера ЖКХ настолько проблемная, что даже уточнять это не стоит. И сколько бы не придумывали программ, по типу капремонта, вопросы у жильцов почему-то не исчезают. Может, стоит задуматься о том, почему все это не работает? К слову, жалуется не один человек, просто из вредности, и даже не два и не десять. Таких насчитывается предостаточно. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - генеральный директор «ЖКХ-Групп» Ольга Беленькая. С 9 утра поговорили о качестве работы управляющих компаний, а также узнали куда пожаловаться на нерадивых коммунальщиков, и какое наказание есть для тех, кто выставляет неверные суммы в квитанциях.

Коммунальная яма: как хабаровчане борются с нерадивыми «управляйками» Фото: Ульяна КОСКИНА

Коммунальная яма: как хабаровчане борются с нерадивыми «управляйками»Фото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра у нас был музыкальный час. А все потому что к нам в гости заглянули Ольга Чаус, преподаватель музыкальной школы и ее ученики Дарья Черных, Савелий Гордеев и Соня Рябова.

С песней по жизни Фото: Ульяна КОСКИНА

С песней по жизниФото: Ульяна КОСКИНА

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