2019-06-21T06:52:14+03:00
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Гепатит С - не приговор: главный инфекционист России Елена Малинникова рассказала все о лечении вируса

Гепатит С не приговор: главный инфекционист России Елена Малинникова расскажет все о лечении вирусаГепатит С не приговор: главный инфекционист России Елена Малинникова расскажет все о лечении вирусаФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 21 июня на частоте 88,3 FM

Эфир 21_06_19

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Сегодня в гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Специалист приехала в Хабаровск с рабочим визитом и уже успела провести встречу с губернатором Сергеем Фургалом. Говорили они о биобезопасности. Вместе с Еленой Юрьевной обсудим такую проблему, как вирусные гепатиты. Мы узнали, чем так опасна инфекция, какие меры профилактики применяются в нашей стране, в том числе нашем городе, и правда ли, что от этого заболевания теперь можно вылечиться. Также к разговору присоединилась главный врач центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Анна Кузнецова.

А с самого утра, в Международный день йоги, мы узнали, каким образом она влияет на наше здоровье, полезна ли она или, может, есть какие-то ограничения для занятий. Об этом и не только поговорили с руководителем центра B.Yoga Алексеем Сосниным на волне 88,3 FM.

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