Цены на бензин растут, как грибы: хабаровский «Дорожный надзор» намерен исправить ситуацию

24 Июнь 09:41 2019-06-25T05:55:11+03:00

Эфир от 25.06.2019 00:00 00:00

Бензин на заправках Хабаровска подорожал трижды за последний месяц. Ну разве это не хамство по отношению к потребителю? А вроде говорили о некоем соглашении о заморозке цен на топливо, но, видимо, опять что-то пошло не так. Обязательства куда-то улетучились, зато цифры на табло на АЗС ударили по кошельку жителей. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - руководитель движения «Дорожный надзор» Андрей Канев. С 9 утра поговорили об «убитых дорогах» краевого центра, узнали куда жаловаться, если проезжая часть пришла в негодность, и какое участие во всем этом принимает организация. А еще общественники готовят акцию протеста, конечно, касаемую высокой стоимости горючего.

Утром в гостях у радио «Комсомольская правда» побывала психолог, бизнес-тренер Ольга Палеха. Говорили о том, как много «коучей» развелось в краевом центре, и почему каждый из них называет себя специалистом или может имеет на это право.