Цены на бензин растут, как грибы: хабаровский «Дорожный надзор» намерен исправить ситуацию
Прямой эфир 25 июня на частоте 88,3 FM
Эфир от 25.06.2019
Бензин на заправках Хабаровска подорожал трижды за последний месяц. Ну разве это не хамство по отношению к потребителю? А вроде говорили о некоем соглашении о заморозке цен на топливо, но, видимо, опять что-то пошло не так. Обязательства куда-то улетучились, зато цифры на табло на АЗС ударили по кошельку жителей. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - руководитель движения «Дорожный надзор» Андрей Канев. С 9 утра поговорили об «убитых дорогах» краевого центра, узнали куда жаловаться, если проезжая часть пришла в негодность, и какое участие во всем этом принимает организация. А еще общественники готовят акцию протеста, конечно, касаемую высокой стоимости горючего.
Утром в гостях у радио «Комсомольская правда» побывала психолог, бизнес-тренер Ольга Палеха. Говорили о том, как много «коучей» развелось в краевом центре, и почему каждый из них называет себя специалистом или может имеет на это право.