2019-06-25T05:55:11+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Цены на бензин растут, как грибы: хабаровский «Дорожный надзор» намерен исправить ситуацию

Цены на бензин растут, как грибы: хабаровский «Дорожный надзор» намерен исправить ситуациюЦены на бензин растут, как грибы: хабаровский «Дорожный надзор» намерен исправить ситуациюФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 25 июня на частоте 88,3 FM

Эфир от 25.06.2019

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Бензин на заправках Хабаровска подорожал трижды за последний месяц. Ну разве это не хамство по отношению к потребителю? А вроде говорили о некоем соглашении о заморозке цен на топливо, но, видимо, опять что-то пошло не так. Обязательства куда-то улетучились, зато цифры на табло на АЗС ударили по кошельку жителей. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - руководитель движения «Дорожный надзор» Андрей Канев. С 9 утра поговорили об «убитых дорогах» краевого центра, узнали куда жаловаться, если проезжая часть пришла в негодность, и какое участие во всем этом принимает организация. А еще общественники готовят акцию протеста, конечно, касаемую высокой стоимости горючего.

Утром в гостях у радио «Комсомольская правда» побывала психолог, бизнес-тренер Ольга Палеха. Говорили о том, как много «коучей» развелось в краевом центре, и почему каждый из них называет себя специалистом или может имеет на это право.

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