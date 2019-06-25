25 Июнь 11:03 2019-06-27T03:52:23+03:00

А как же доверие к власти: прямые выборы глав районов в Хабаровском крае могут вернуть Фото: Борис КОКУРИН

Эфир 26_06_19 00:00 00:00

Народ сам должен решить, кто займет руководящее кресло. Немногим ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил вернуть прямые выборы глав районов в Хабаровском крае. Конечно, такая идея вызвала массу споров у общественности. А стоит ли ломать существующую систему, а как же доверие к власти? А вот доверие, возможно, теперь придется заслужить. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - полит-консультант Даниил Ермилов и первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Пётр Перевезенцев. С 9 утра взвесили все за и против.

А как же доверие к власти: прямые выборы глав районов в Хабаровском крае могут вернутьФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра в студии собрались нынешний и, возможно, будущие советники мэра по делам молодежи. В этой структуре тоже грядут изменения, и могут произойти они 8 сентября, в единый день голосования. А все потому, что на заветную должность есть претенденты. В 8:00 за одним столом встретились Андрей Максименко, советник мэра, а также его конкуренты Петр Звягинцев и Руслан Верхотуров.