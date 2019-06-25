2019-06-27T03:52:23+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

А как же доверие к власти: прямые выборы глав районов в Хабаровском крае могут вернуть

А как же доверие к власти: прямые выборы глав районов в Хабаровском крае могут вернутьА как же доверие к власти: прямые выборы глав районов в Хабаровском крае могут вернутьФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 26 июня на частоте 88,3 FM

Эфир 26_06_19

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Народ сам должен решить, кто займет руководящее кресло. Немногим ранее губернатор Хабаровского края Сергей Фургал предложил вернуть прямые выборы глав районов в Хабаровском крае. Конечно, такая идея вызвала массу споров у общественности. А стоит ли ломать существующую систему, а как же доверие к власти? А вот доверие, возможно, теперь придется заслужить. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - полит-консультант Даниил Ермилов и первый секретарь хабаровского краевого комитета КПРФ Пётр Перевезенцев. С 9 утра взвесили все за и против.

А как же доверие к власти: прямые выборы глав районов в Хабаровском крае могут вернуть Фото: Ульяна КОСКИНА

А как же доверие к власти: прямые выборы глав районов в Хабаровском крае могут вернутьФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра в студии собрались нынешний и, возможно, будущие советники мэра по делам молодежи. В этой структуре тоже грядут изменения, и могут произойти они 8 сентября, в единый день голосования. А все потому, что на заветную должность есть претенденты. В 8:00 за одним столом встретились Андрей Максименко, советник мэра, а также его конкуренты Петр Звягинцев и Руслан Верхотуров.

Кто станет новым покровителем хабаровской молодежи Фото: Ульяна КОСКИНА

Кто станет новым покровителем хабаровской молодежиФото: Ульяна КОСКИНА

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