Храните деньги в сберегательной кассе: как хабаровчанам уберечь свои кровные

26 Июнь 10:47 2019-06-27T05:17:37+03:00

Эфир 27_06_19 00:00 00:00

- Алло! Здравствуйте! Ваша карта заблокирована, чтобы ей воспользоваться, нужно назвать свой пин-код, либо три цифры на обратной стороне пластика.

И тут-то хабаровчане часто попадаются на крючок мошенников. Какую только информацию мы им не сдаем с потрохами. Как итог - дырявый кошелек. В гостях студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - Юрий Адамчик, руководитель управления обслуживания устройств самообслуживания Дальневосточного ПАО Сбербанк. С 8 утра поговорили о том, как уберечь свои деньги от злоумышленников, что делать, если банкомат выдал поддельные купюры. А также узнали, правда ли, что клиент должен объяснить сотруднику кредитной организации, откуда на его счете появилась баснословная сумма, прежде чем ее снять.

Храните деньги в сберегательной кассе: как хабаровчанам уберечь свои кровныеФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час - музыкальный. К нам в студию заглянула шоу-группа «Капучино Лайт». На частоте 88,3 FM, под аккомпанемент акустической гитары, трубы и латиноамериканской перкуссии звучал потрясающий женский вокал.