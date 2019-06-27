2019-06-27T14:02:05+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

Будьте осторожны: в Хабаровске активизировались мошенники

Будьте осторожны: в Хабаровске активизировались мошенникиБудьте осторожны: в Хабаровске активизировались мошенникиФото: Борис КОКУРИН

Слушайте программу «Хабаровский Эксперт» 27 июня на частоте 88,3 FM

Эксперт 27_06_19

00:00
00:00

Мошенники активизировались в Хабаровске. Они продолжают работать по старым схемам и отрабатывают новые. Как защититься от них? Что должно насторожить в поведении даже знакомых людей? Об этом в программе "Хабаровский Эксперт" мы говорили с Кириллом Блиновым, старшим специалистом группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Кроме того, в прямом эфире мы подняли проблему грязной воды, которой вынуждены пользоваться жители частного сектора поселка Приамурский Еврейской автономии. Грунтовая вода испортилась после наводнения 2013 года. Ситуацию в теории можно наладить после врезки поселковой системы водоснабжения в Тунгусский водопровод. Технологическая возможность предусмотрена проектом, но не официальными документами.

Скачать передачу [mp3, 54.6 МБ]
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Слушайте также

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Московская студия 8-800-200-97-02
+7 (967) 200-97-02 +7 (967) 200-97-02
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Новости 24
На переезде по улице Тихоокеанской в Хабаровске ограничат движение
В новосибирском Академгородке открыли таланты юных математиков из Комсомольска
«Приятель» директора до смерти перепугал пистолетом сторожа автостоянки в Комсомольске
Помощника капитана в Хабаровском крае осудят из-за норок, спрятанных на буксире
Лесоохрану Хабаровского края порадовали новыми машинами
Мобильный путеводитель по Шантарским островам создадут в Хабаровском крае
«Помоги собраться в школу»: в Хабаровском крае подготовят детей к новому учебному году
На железнодорожном вокзале в Комсомольске появился Wi-Fi
В бизнес-инкубаторах Комсомольска-на-Амуре и Харбина договорились сотрудничать
Сельчанка в ЕАО невольно пригласила в свой сарай велоугонщика
Пенсионеры Хабаровского края соберутся на краевой этап спартакиады
Пассажир иномарки пострадал из-за ошибки водителя другого авто в Хабаровске
Чиновники в Хабаровске заселяют аварийные дома по договорам социального найма
О правах предпенсионеров рассказали в Хабаровском крае
На улице Лейтенанта Шмидта в Хабаровске ограничат проезд с 28 июня
Хабаровский филиал «Россельхозбанка» приглашает отпраздновать День рождения банкомата
Бизнес на аренде игровых приставок почти разрушили два молодых хабаровчанина
Дорожников заставили поливать дорогу на Комшоссе в Комсомольске
«Роуд Шоу» устроят для компаний, желающих построить психоневрологический интернат под Хабаровском
Пожарные расчеты экстренно прибыли в аэропорт Хабаровска
Семь человек обратились в больницу в Хабаровском крае с подозрением на клещевой энцефалит
В Хабаровске стартовала запись в десятые классы
Погода в Хабаровске на 27 июня 2019 года: днем до +20, небольшой дождь
Возможности ТОСЭР в Хабаровском крае презентовали бизнесменам из Америки
Часть терминала международного аэропорта в Хабаровске сдадут в сентябре 2019 года
В Биробиджане больше 10 автобусных маршрутов изменят из-за ремонта дороги
Деньгами наградят лучших учителей Хабаровского края
Из Калужской области в Еврейскую автономию доставляли фальсифицированное масло