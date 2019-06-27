Будьте осторожны: в Хабаровске активизировались мошенники

СЕГОДНЯ 10:01 2019-06-27T14:02:05+03:00

Эксперт 27_06_19 00:00 00:00

Мошенники активизировались в Хабаровске. Они продолжают работать по старым схемам и отрабатывают новые. Как защититься от них? Что должно насторожить в поведении даже знакомых людей? Об этом в программе "Хабаровский Эксперт" мы говорили с Кириллом Блиновым, старшим специалистом группы по связям со СМИ УМВД России по городу Хабаровску.

Кроме того, в прямом эфире мы подняли проблему грязной воды, которой вынуждены пользоваться жители частного сектора поселка Приамурский Еврейской автономии. Грунтовая вода испортилась после наводнения 2013 года. Ситуацию в теории можно наладить после врезки поселковой системы водоснабжения в Тунгусский водопровод. Технологическая возможность предусмотрена проектом, но не официальными документами.