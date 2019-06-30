Влетит в копеечку: отопление для нижних этажей в домах хабаровчан подорожает

30 Июнь 13:17 2019-07-01T07:01:18+03:00

Эфир 01_07_19 00:00 00:00

С 1 июля тарифы на ЖКХ вновь выросли. К слову, подорожание произошло уже во второй раз за этот год. А между тем, зарплаты россиян, да и впрочем, пенсии особых изменений не претерпели. Как говорится и без коммунальных услуг сводим концы с концами. Но и этого оказалось мало представителям власти, теперь решили еще и поднять тариф на отопление для тех, кто живет с первого по четвертый этажи. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - депутат Госдумы Борис Гладких. С 9 утра разбирались, почему батареи будут «дорого» греть, когда за коммуналку платить будем меньше, и как сделать сферу ЖХК надежной и доступной для кошелька каждого.

Влетит в копеечку: отопление для нижних этажей в домах хабаровчан подорожаетФото: Ульяна КОСКИНА

А с самого утра к нам заглянул комик Владислав Онищенко и сатирик Антон Искатель. Ведь 1 июля - Международный день шутки. Выясняли, почему сатира, которая была в СССР, угасает, а на смену приходит черный и опошленный юмор.