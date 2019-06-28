2019-06-28T12:07:21+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

В Хабаровске появился съедобный сувенир - нанайская лепешка тасима

Слушайте программу «Хабаровский Эксперт» 28 июня на частоте 88,3 FMСлушайте программу «Хабаровский Эксперт» 28 июня на частоте 88,3 FMФото: Борис КОКУРИН

Слушайте программу «Хабаровский Эксперт» 28 июня на частоте 88,3 FM

Эксперт 28_06_2019

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Многие территории ассоциируются с тем или иным гастрономическим вкусом. Хабаровск был далек от этого. Это объяснялось особенностью местного туризма, в большей мере ориентированного на деловые поездки.

Организаторы фестиваля "Кухня без границ" сделали съедобным сувениром "Хабаровскую тасиму" (нанайская лепешка) с черемухой или брусникой. Автором рецепта стала жительница села Троицкого Виктория Дубовикова.

Евразийское содружество специалистов туриндустрии признало фестиваль "Кухня без границ" брендом территории. Диплом за личный вклад в его продвижение получила Татьяна Аршинова, которая стала гостем программы "Хабаровский эксперт".

Кроме того, сегодня мы обсудили, где в пригороде Хабаровска можно прогуляться на выходных, и как к этому стоит подготовиться. Экспертом в этом вопросе стал Кирилл Горохов.

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