В Хабаровске появился съедобный сувенир - нанайская лепешка тасима

28 Июнь 11:20 2019-06-28T12:07:21+03:00

Эксперт 28_06_2019 00:00 00:00

Многие территории ассоциируются с тем или иным гастрономическим вкусом. Хабаровск был далек от этого. Это объяснялось особенностью местного туризма, в большей мере ориентированного на деловые поездки.

Организаторы фестиваля "Кухня без границ" сделали съедобным сувениром "Хабаровскую тасиму" (нанайская лепешка) с черемухой или брусникой. Автором рецепта стала жительница села Троицкого Виктория Дубовикова.

Евразийское содружество специалистов туриндустрии признало фестиваль "Кухня без границ" брендом территории. Диплом за личный вклад в его продвижение получила Татьяна Аршинова, которая стала гостем программы "Хабаровский эксперт".

Кроме того, сегодня мы обсудили, где в пригороде Хабаровска можно прогуляться на выходных, и как к этому стоит подготовиться. Экспертом в этом вопросе стал Кирилл Горохов.