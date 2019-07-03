2019-07-04T14:36:58+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Икона стиля: хабаровский пенсионер Борис Дунаевский знает все о моде и шоу-бизнесе

Икона стиля: хабаровский пенсионер Борис Дунаевский знает все о моде и шоу-бизнесеИкона стиля: хабаровский пенсионер Борис Дунаевский знает все о моде и шоу-бизнесеФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 4 июля на частоте 88,3

Эфир 04_07_19

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В 74 года хабаровского пенсионера Бориса Дунаевского знает вся Россия и даже заграницей. О нем пишут испанские издания, зовут на телевизионные шоу в Москве, а еще называют иконой стиля. А все потому что он тщательно следить за своим образом и знает когда и что лучше надеть Versace или Gucci. Кстати, за день до эфира Борис уточнил, в каких цветах представлена наша студия, чтобы подобрать подходящий наряд и не прогадал. В 8 утра Борис Дунаевский заглянул на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск». Поговорили о том, как старичок на миллион стал знаменитым.

Икона стиля: хабаровский пенсионер Борис Дунаевский знает все о моде и шоу-бизнесе Фото: Ульяна КОСКИНА

Икона стиля: хабаровский пенсионер Борис Дунаевский знает все о моде и шоу-бизнесеФото: Ульяна КОСКИНА

А в 9 утра у нас играла группа «The Berry Glade». В студии звучали виолончель, гитара, африканская перкуссия и губная гармошка.

Музыкальный фреш на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» Фото: Ульяна КОСКИНА

Музыкальный фреш на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Ульяна КОСКИНА

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