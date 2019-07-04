Виктория Цыганова будет сотрудничать с хабаровским театром «Триада»

СЕГОДНЯ 01:00 2019-07-04T08:41:51+03:00

Новости Вика Цыганова 00:00 00:00

Именитая хабаровчанка, известная на всю страну певица Вика Цыганова, намерена подключиться к работе камерного театра «Триада». Об этом она рассказала в своем инстаграме.

- Буду помогать замечательному театру расти и развиваться, обрастать новыми поклонниками. Увидимся в «Триаде», друзья мои! – отметила певица.

Журналисты радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» пообщались с директором хабаровского театра Вадимом Гогольковым.

- Действительно, с Викторией Юрьевной мы начали переговоры еще в начале этого года. Интерес к сотрудничеству у нас взаимный. Виктория сказала, что с радостью вспомнит годы своей юности: она сама играла в театре, как вы знаете. Сейчас договорились, что Виктория займется вопросами развития «Триады»: важен её богатый сценический и творческий опыт. Что касается популяризации театра, организации гастролей, – здесь также сыграет свою роль всероссийская известность, хорошие связи Виктории Юрьевны, – подчеркнул Вадим Гогольков.

Напомним, ранее в интервью радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» и ряду других СМИ Вика Цыганова отмечала, что намерена всячески помогать развитию родного Хабаровского края.