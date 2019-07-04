Open Air: хабаровский краевой музыкальный театр завершит сезон феерично

4 Июль 10:41 2019-07-05T07:36:04+03:00

Эфир 05_07_19 00:00 00:00

Хабаровский краевой музыкальный театр обещает завершить девяносто третий сезон ярко и необычно. А по этому поводу жителей и гостей города будут ждать 5 июля на открытом уличном концерте, или проще говоря «Open Air». В студии радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - генеральный директор краевого музыкального театра Константин Зайнулин, заслуженный артист России Денис Желтоухов. В 8 утра узнали, что интересного организаторы подготовили на мероприятии, какой постановкой театр запомнится зрителям, и каким репертуаром будут удивлять нас в новом сезоне. А еще выяснили, как заиграет малая сцена.

Open Air: хабаровский краевой музыкальный театр завершит сезон фееричноФото: Ульяна КОСКИНА

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