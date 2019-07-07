Выборы 2019: чем закончится избирательная компания в Хабаровском крае

7 Июль 06:26 2019-07-08T09:13:30+03:00

Эфир 08_07_19 00:00 00:00

С 8 утра на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» подвели итоги минувшей недели. Вместе с экспертами разбирались, кто виноват, что озеро Рица каждый год превращается в помойку, когда пик активности клещей пойдет на спад и с чем связан всплеск энтеровируса. А еще узнали для чего будут использовать видеозапись при отлове бездомных животных и где найдут деньги на строительство новых питомников.

А в 9:00 к нам присоединился председатель избирательной комиссии Хабаровского края Геннадий Накушнов. Обсудили, какими будут выборы в 2019 году.