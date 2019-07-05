2019-07-08T04:33:07+03:00
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Ульяна КОСКИНА

Хабаровские дачники смогут вернуть деньги за проезд к своим участкам

Хабаровские дачники смогут вернуть деньги за проезд к своим участкамХабаровские дачники смогут вернуть деньги за проезд к своим участкамФото: Правительство Хабаровского края

Компенсации положена за 16 поездок в месяц

Хабаровские дачники смогут вернуть деньги за проезд к своим участкам

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Владельцы дачных участков в Хабаровском крае смогут воспользоваться компенсацией на проезд. В этом году на эти цели в региональной казне потратят более 47 миллионов рублей. Право на компенсацию имею льготники, а вернуть деньги позволят только за 16 поездок в месяц. Как оформить выплату и где, какие документы для этого потребуются, в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» рассказала заместитель министра социальной защиты, начальник управления социальной поддержки населения Наталья Нелюбина.

Отметим, что оплатить проезд в пригородном транспорте жители Хабаровска и Хабаровского района также могут социальной транспортной картой. Правом на нее в регионе уже воспользовались около 10 тыс. человек.

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