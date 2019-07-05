5 Июль 07:56 2019-07-08T04:33:07+03:00

Хабаровские дачники смогут вернуть деньги за проезд к своим участкам 00:00 00:00

Владельцы дачных участков в Хабаровском крае смогут воспользоваться компенсацией на проезд. В этом году на эти цели в региональной казне потратят более 47 миллионов рублей. Право на компенсацию имею льготники, а вернуть деньги позволят только за 16 поездок в месяц. Как оформить выплату и где, какие документы для этого потребуются, в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» рассказала заместитель министра социальной защиты, начальник управления социальной поддержки населения Наталья Нелюбина.

Отметим, что оплатить проезд в пригородном транспорте жители Хабаровска и Хабаровского района также могут социальной транспортной картой. Правом на нее в регионе уже воспользовались около 10 тыс. человек.