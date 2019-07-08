2019-07-09T06:50:45+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Стоп, снято: хабаровчане-любители готовят кино к «Точке возврата»

Стоп, снято: хабаровчане любители готовят кино к «Точке возврата»Стоп, снято: хабаровчане любители готовят кино к «Точке возврата»Фото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 9 июля на частоте 88,3 FM

Эфир 09_07_19

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Ну, скажите, кто из вас не любит кино? Конечно, не всегда оно бывает удачным, но есть действительно шедевры, которые мы можем пересматривать по несколько раз в месяц, и это нисколько не будет смущать. В нашем городе тоже есть кинематографисты-любители. И вот, стартовал прием заявок на фестиваль игрового любительского кино «Точка возврата». В 9:00 в гости на радио «Комсомольская правда»-Хабаровск заглянули член союза кинематографистов России Альберт Самойлов, а также продюсер проекта, ведущий и режиссер мероприятий Илья Казковцев и директор проекта Виктор Антонов. Кстати, парням в свое время со своим проектом удалось достучаться даже до режиссера Федора Бондарчука. Вообщем узнали все о фестивале, кинолагере, а также, почему Бондарчук пропал или это временно.

Стоп, снято: хабаровчане-любители готовят кино к «Точке возврата» Фото: Ульяна КОСКИНА

Стоп, снято: хабаровчане-любители готовят кино к «Точке возврата»Фото: Ульяна КОСКИНА

А в 9 утра узнали, когда в Хабаровском крае заработает «мусорная реформа», и есть ли желающие навести порядок в регионе. К нам присоединилась начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО минжкх края Дарья Касьянова.

Что изменится вместе с «мусорной реформой» Фото: Ульяна КОСКИНА

Что изменится вместе с «мусорной реформой»Фото: Ульяна КОСКИНА

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