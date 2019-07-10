10 Июль 11:17 2019-07-11T10:06:54+03:00

Эфир 11_07_19 00:00 00:00

Дикие животные стали все чащи захаживать к людям. На днях в селе Иннокентьевка Николаевского района медведь «форточник» решил проникнуть в дом через окно, но крики хозяина его напугали и хищник был таков. О том как все случилось поговорили с самого утра с исполняющим обязанности администрации главы сельского поселения Ириной Кузнецовой. Оказывается такой наглый зверь попался впервые.

А в 9:00 был традиционный музыкальный час. К нам заглянул Большой Макс и Александр Павленко, которые рассказали о новом проекте - вечеринке некоммерческой музыки. И, конечно, не оставили радиослушателей без красивой музыки и вокала. А еще Макс презентовал свою авторскую песню «Иду дорогою добра». Услышать композицию можно ниже по ссылке, как и в целом весь эфир.

«Иду дорогою добра»: Большой Макс презентовал свою авторскую песню на волнах «Комсомолки»Фото: Ульяна КОСКИНА

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