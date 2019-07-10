2019-07-11T10:06:54+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

«Иду дорогою добра»: Большой Макс презентовал свою авторскую песню на волнах «Комсомолки»

«Китовая тюрьма» трещит по швам: в Хабаровском крае выпустят очередную партию морских животных«Китовая тюрьма» трещит по швам: в Хабаровском крае выпустят очередную партию морских животныхФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 11 июля на частоте 88,3 FM

Эфир 11_07_19

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Дикие животные стали все чащи захаживать к людям. На днях в селе Иннокентьевка Николаевского района медведь «форточник» решил проникнуть в дом через окно, но крики хозяина его напугали и хищник был таков. О том как все случилось поговорили с самого утра с исполняющим обязанности администрации главы сельского поселения Ириной Кузнецовой. Оказывается такой наглый зверь попался впервые.

А в 9:00 был традиционный музыкальный час. К нам заглянул Большой Макс и Александр Павленко, которые рассказали о новом проекте - вечеринке некоммерческой музыки. И, конечно, не оставили радиослушателей без красивой музыки и вокала. А еще Макс презентовал свою авторскую песню «Иду дорогою добра». Услышать композицию можно ниже по ссылке, как и в целом весь эфир.

«Иду дорогою добра»: Большой Макс презентовал свою авторскую песню на волнах «Комсомолки» Фото: Ульяна КОСКИНА

«Иду дорогою добра»: Большой Макс презентовал свою авторскую песню на волнах «Комсомолки»Фото: Ульяна КОСКИНА

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Сообщите об этом нам:

Почта: ulyana.koskina@phkp.ru

SMS: 8-909-852-33-22

Тел: (4212) 75-25-05.

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