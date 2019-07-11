2019-07-12T10:00:54+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Сурдопереводчики возвращаются на телеэкраны Хабаровска

Сурдопереводчики возвращаются на телеэкраны ХабаровскаСурдопереводчики возвращаются на телеэкраны ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 12 июля на частоте 88,3 FM

Эфир 12_07_19

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Вы никогда не задумывались, почему на телеэкранах больше нет сурдопереводчиков? Разве стало меньше глухонемых людей, и потребность в специалистах отпала? Но ведь только в Хабаровском крае проживают около 600 человек, которые имеют ограниченные возможности здоровья по слуху. Как говорится, все новое - хорошо забытое старое. Сурдопереводчиков собираются вернуть в телевизоры, либо дублировать информацию бегущей строкой. В гостях радио «Комсомольская правда» -Хабаровск» - руководитель управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу Альберт Шестаков и сурдопереводчик КГБУ «Центра социальной реабилитации инвалидов» Ирина Потепнева. С 8 утра узнали, насколько востребована профессия сурдопереводчика в Хабаровском крае, и почему долгое время ее не хотели признавать. А также выяснили, как заработают новые правила, и кто их будет держать на контроле.

Сурдопереводчки возвращаются на телеэкраны Хабаровска Фото: Ульяна КОСКИНА

Сурдопереводчки возвращаются на телеэкраны ХабаровскаФото: Ульяна КОСКИНА

В 9:00 к нам присоединился генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов. Поговорили о перспективах развития предприятия, а также о подготовке квалифицированных кадров.

Завод «Амурсталь» внедряет новые технологии Фото: Ульяна КОСКИНА

Завод «Амурсталь» внедряет новые технологииФото: Ульяна КОСКИНА

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