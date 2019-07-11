Сурдопереводчики возвращаются на телеэкраны Хабаровска

11 Июль 10:11 2019-07-12T10:00:54+03:00

Эфир 12_07_19 00:00 00:00

Вы никогда не задумывались, почему на телеэкранах больше нет сурдопереводчиков? Разве стало меньше глухонемых людей, и потребность в специалистах отпала? Но ведь только в Хабаровском крае проживают около 600 человек, которые имеют ограниченные возможности здоровья по слуху. Как говорится, все новое - хорошо забытое старое. Сурдопереводчиков собираются вернуть в телевизоры, либо дублировать информацию бегущей строкой. В гостях радио «Комсомольская правда» -Хабаровск» - руководитель управления Роскомнадзора по Дальневосточному федеральному округу Альберт Шестаков и сурдопереводчик КГБУ «Центра социальной реабилитации инвалидов» Ирина Потепнева. С 8 утра узнали, насколько востребована профессия сурдопереводчика в Хабаровском крае, и почему долгое время ее не хотели признавать. А также выяснили, как заработают новые правила, и кто их будет держать на контроле.

Сурдопереводчки возвращаются на телеэкраны ХабаровскаФото: Ульяна КОСКИНА

В 9:00 к нам присоединился генеральный директор завода «Амурсталь» Сергей Кузнецов. Поговорили о перспективах развития предприятия, а также о подготовке квалифицированных кадров.