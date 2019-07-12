Виктория Цыганова: я хочу, чтобы Хабаровский край был счастливым и цветущим
Эфир 12 июля на частоте 88,3 FM
Интервью с Викой Цыгановой 12_07_19
Виктория Цыганова побывала в студии радио «Комсомольская правда». С именитой дальневосточницей, известной на всю страну певицей, обсудили потенциал Хабаровска, как одного из культурных центров страны. А также поговорили о проблемах региона и возможностях развития Дальнего Востока.
Виктория Цыганова: я хочу, чтобы Хабаровский край был счастливым и цветущимФото: Ульяна КОСКИНА