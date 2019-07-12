СОГАЗ-Мед разъясняет: диспансеризация - способ выяснить состояние населения здоровья Хабаровского края

СЕГОДНЯ 09:05 2019-07-12T10:00:10+03:00

Эксперт 11_07_2019 00:00 00:00

Каждый имеет право знать состояние своего здоровья. Лица от 18 до 39 лет включительно раз в три года могут пройти профилактический медосмотр. От 40 до 75 лет - диспансеризацию. В прямом эфире проекта «Хабаровский эксперт» Нелли Лазерко, директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» разъяснила, что выявляют анализы, включенные в программу исследований.