2019-07-12T10:00:10+03:00
Хабаровский эксперт
Надежда ВЫХОДЦЕВА

СОГАЗ-Мед разъясняет: диспансеризация - способ выяснить состояние населения здоровья Хабаровского края

Слушайте прямой эфир 11 июля на частоте 88,3 FMСлушайте прямой эфир 11 июля на частоте 88,3 FMФото: Борис КОКУРИН

Слушайте прямой эфир 11 июля на частоте 88,3 FM

Эксперт 11_07_2019

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Каждый имеет право знать состояние своего здоровья. Лица от 18 до 39 лет включительно раз в три года могут пройти профилактический медосмотр. От 40 до 75 лет - диспансеризацию. В прямом эфире проекта «Хабаровский эксперт» Нелли Лазерко, директор Хабаровского филиала АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед» разъяснила, что выявляют анализы, включенные в программу исследований.

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