2019-07-16T07:04:57+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Я бы в депутаты пошел: 236 хабаровчан претендуют на кресло городского парламентария

Я бы в депутаты пошел: 236 хабаровчан претендуют на кресло городского парламентарияЯ бы в депутаты пошел: 236 хабаровчан претендуют на кресло городского парламентарияФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 16 июля на частоте 88,3 FM

Эфир 16_07_19

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В Воронежской области оклад учителя составил 10200 рублей. То есть ниже МРОТ. Как так вышло нам остается только догадываться, зато наверняка власти региона смогли объяснить столь нелепую «случайность». А как дела обстоят у педагогов в Хабаровском крае, на какие зарплаты могут рассчитывать молодые специалисты после вуза и захотят ли они поехать работать в села, когда запустят программу «Земский учитель». С 8 утра в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» разбирались вместе с начальником отдела аттестации и повышения квалификации минобрнауки края Евгенией Матаржук.

Программа «Земский учитель» заработает с 2020 года Фото: Ульяна КОСКИНА

Программа «Земский учитель» заработает с 2020 годаФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час был посвящен выборам депутатов в думу Хабаровска. Кстати, на кресло муниципального парламентария уже претендуют 236 человек. Много или мало это обсудили с председателем городского избиркома Дмитрием Бочаровым.

Я бы в депутаты пошел: 236 хабаровчан претендуют на кресло городского парламентария Фото: Ульяна КОСКИНА

Я бы в депутаты пошел: 236 хабаровчан претендуют на кресло городского парламентарияФото: Ульяна КОСКИНА

Скачать передачу [mp3, 112.1 МБ]
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