Я бы в депутаты пошел: 236 хабаровчан претендуют на кресло городского парламентария

15 Июль 11:10 2019-07-16T07:04:57+03:00

Эфир 16_07_19 00:00 00:00

В Воронежской области оклад учителя составил 10200 рублей. То есть ниже МРОТ. Как так вышло нам остается только догадываться, зато наверняка власти региона смогли объяснить столь нелепую «случайность». А как дела обстоят у педагогов в Хабаровском крае, на какие зарплаты могут рассчитывать молодые специалисты после вуза и захотят ли они поехать работать в села, когда запустят программу «Земский учитель». С 8 утра в прямом эфире на радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» разбирались вместе с начальником отдела аттестации и повышения квалификации минобрнауки края Евгенией Матаржук.

Программа «Земский учитель» заработает с 2020 годаФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час был посвящен выборам депутатов в думу Хабаровска. Кстати, на кресло муниципального парламентария уже претендуют 236 человек. Много или мало это обсудили с председателем городского избиркома Дмитрием Бочаровым.