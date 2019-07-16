Уникальная бизнес-модель DNS: с востока на запад
Прямой эфир 16 июля на частоте 88,3 FMФото: Борис КОКУРИН
Прямой эфир 16 июля на частоте 88,3 FM
Эксперт 16_07_2019
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Компания «DNS» - уникальный бизнес-проект, который из маленькой провинциальной фирмы стал крупнейшей федеральной сетью. Направление развития с востока на запад также еще никто не смог повторить. Как это удалось команде DNS? Чем привлекла их розница, а не обслуживание корпоративных клиентов? В каком направлении компания будет развиваться в Хабаровском крае? Об этом в проекте «Хабаровский Экспресс» мы говорили с директором по развитию компании «DNS» в Хабаровском крае Романом Мазуниным.