Уникальная бизнес-модель DNS: с востока на запад

16 Июль 10:31 2019-07-16T12:11:45+03:00

Эксперт 16_07_2019 00:00 00:00

Компания «DNS» - уникальный бизнес-проект, который из маленькой провинциальной фирмы стал крупнейшей федеральной сетью. Направление развития с востока на запад также еще никто не смог повторить. Как это удалось команде DNS? Чем привлекла их розница, а не обслуживание корпоративных клиентов? В каком направлении компания будет развиваться в Хабаровском крае? Об этом в проекте «Хабаровский Экспресс» мы говорили с директором по развитию компании «DNS» в Хабаровском крае Романом Мазуниным.