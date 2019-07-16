2019-07-17T08:44:56+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард Грищук

Дети тонут: пока спасатели ищут комсомольчанку, в Хабаровске достали тело ребенка из песчаного карьера

Дети тонут: пока ищут комсомольчанку на Амуре, в Хабаровске достали тело мертвого ребенка из песчаного карьераДети тонут: пока ищут комсомольчанку на Амуре, в Хабаровске достали тело мертвого ребенка из песчаного карьераФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 17 июля на частоте 88,3 FM

Эфир 17_07_19

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Каждый год в реке Амур у Хабаровска тонут десятки людей. Большая часть из них - дети, которые остаются, как правило, без присмотра взрослых. Этот год не отличается положительной динамикой. В краевом центре уже утонули шесть человек, из которых трое — несовершеннолетние. Тем временем, в Комсомольске-на-Амуре ищут двенадцатилетнюю девочку, которая пропала в районе набережной. Предположительно, ребенок поскользнулся и упал в воду. Больше ее никто не видел. К поискам подключились спасатели, полиция и волонтеры. В 8 утра обсудили вопросы детской безопасности на воде, а также выяснили, как работают спасательные посты в городе и какую пользу несут жителям. В гостях - главный специалист управления по делам ГО и ЧС администрации Хабаровска Александр Шумилов. Также с места события с нами вышел на связь руководитель ПСО «Амур-поиск» Сергей Савельев, который вместе с коллегами оказывает помощь в поисках маленькой комсомольчанки.

Дети тонут: пока спасатели ищут комсомольчанку, в Хабаровске достали тело ребенка из песчаного карьера Фото: Ульяна КОСКИНА

Дети тонут: пока спасатели ищут комсомольчанку, в Хабаровске достали тело ребенка из песчаного карьераФото: Ульяна КОСКИНА

А в следующем часе выяснили, какие бараки в краевом центре расселят до конца года, сколько жителей нуждаются в новых квартирах и когда начнут закупать квадраты для граждан. К разговору присоединилась заместитель начальника управления жилищного фонда и приватизации жилья администрации Хабаровска Светлана Пискун. А также обсудили инициативу краевых депутатов. Предлагается включить в список расселения дома, которые пострадали во время наводнения или пожара.

На каждом аварийном бараке в Хабаровске висит табличка с датой расселения Фото: Ульяна КОСКИНА

На каждом аварийном бараке в Хабаровске висит табличка с датой расселенияФото: Ульяна КОСКИНА

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