«Обезьяна с гранатой»: хабаровчанки за рулем разбивают стереотипы

18 Июль 06:48 2019-07-18T06:50:16+03:00

Эфир 18_07_19 00:00 00:00

18 июля 1925 года в США официально признали, что женщины могут быть водителями автомобилей не хуже мужчин. Есть, кто может поспорить? Предлагаем разбить стереотипы полностью. В гостях радио «Комсомольская правда» - Хабаровск» - Галина Ли, мастер производственного обучения вождения транспортных средств, преподаватель правил дорожного движения. С 8 утра выяснили, откуда такое недоверие к женщине-водителю и оправдано ли оно, вспомнили комичные истории с учениками и узнали, как изменились правила сдачи экзаменов на водительские права.

Женщины за рулем: плюсы и минусы «нежного» вожденияФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час открыли музыкальный гости – лаундж кавер дуэт Виктория Ковальчук и Виталий Ким.