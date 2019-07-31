Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского края
Прямой эфир 1 августа на частоте 88,3 FM
Хабаровск Эфир 01_08_19
Северные районы Хабаровского края облюбовали медведи. Грабят урожай и уничтожают пасеки, в поиске вкусного меда. На одного зверя в районе имени Лазо уже поставили ловушку, специалисты ждут результата. А в посёлке Кукан жители просят защитить их от обнаглевшего медведя. Хищник повадился разорять пчеловодческое хозяйство пенсионера. Кстати, остаться в живых, побывав в объятиях разъяренного зверя, задача невыполнимая, и мало кому удавалось ее решить. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края Юрий Колпак.
Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяФото: Ульяна КОСКИНА
В 8:00 выяснили, почему косолапые стали чащи наведываться к людям, как защитить себя от зверя и какое наказание грозит тому, кто вовремя обороны случайно убьет краснокнижного тигра.
Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяФото: Ульяна КОСКИНА
А следующий час по традиции музыкальный. К нам заглянул дуэт «Двое» и презентовал свою авторскую песню. И не одну!
Авторские песни звучат в студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Ульяна КОСКИНА
А также узнали как обрести свой неповторимый и узнаваемый почерк в музыке.
Авторские песни звучат в студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Ульяна КОСКИНА