2019-08-01T05:37:40+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского края

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяВизит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 1 августа на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 01_08_19

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Северные районы Хабаровского края облюбовали медведи. Грабят урожай и уничтожают пасеки, в поиске вкусного меда. На одного зверя в районе имени Лазо уже поставили ловушку, специалисты ждут результата. А в посёлке Кукан жители просят защитить их от обнаглевшего медведя. Хищник повадился разорять пчеловодческое хозяйство пенсионера. Кстати, остаться в живых, побывав в объятиях разъяренного зверя, задача невыполнимая, и мало кому удавалось ее решить. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края Юрий Колпак.

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского края Фото: Ульяна КОСКИНА

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяФото: Ульяна КОСКИНА

В 8:00 выяснили, почему косолапые стали чащи наведываться к людям, как защитить себя от зверя и какое наказание грозит тому, кто вовремя обороны случайно убьет краснокнижного тигра.

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского края Фото: Ульяна КОСКИНА

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час по традиции музыкальный. К нам заглянул дуэт «Двое» и презентовал свою авторскую песню. И не одну!

Авторские песни звучат в студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» Фото: Ульяна КОСКИНА

Авторские песни звучат в студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Ульяна КОСКИНА

А также узнали как обрести свой неповторимый и узнаваемый почерк в музыке.

Авторские песни звучат в студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» Фото: Ульяна КОСКИНА

Авторские песни звучат в студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Ульяна КОСКИНА

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