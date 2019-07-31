Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского края

31 Июль 14:58 2019-08-01T05:37:40+03:00

Хабаровск Эфир 01_08_19 00:00 00:00

Северные районы Хабаровского края облюбовали медведи. Грабят урожай и уничтожают пасеки, в поиске вкусного меда. На одного зверя в районе имени Лазо уже поставили ловушку, специалисты ждут результата. А в посёлке Кукан жители просят защитить их от обнаглевшего медведя. Хищник повадился разорять пчеловодческое хозяйство пенсионера. Кстати, остаться в живых, побывав в объятиях разъяренного зверя, задача невыполнимая, и мало кому удавалось ее решить. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - начальник отдела сохранения объектов животного мира комитета охотничьего хозяйства министерства природных ресурсов края Юрий Колпак.

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяФото: Ульяна КОСКИНА

В 8:00 выяснили, почему косолапые стали чащи наведываться к людям, как защитить себя от зверя и какое наказание грозит тому, кто вовремя обороны случайно убьет краснокнижного тигра.

Визит от медведя: хищники грабят урожай жителей северных районов Хабаровского краяФото: Ульяна КОСКИНА

А следующий час по традиции музыкальный. К нам заглянул дуэт «Двое» и презентовал свою авторскую песню. И не одну!

Авторские песни звучат в студии радио «Комсомольская правда»-Хабаровск»Фото: Ульяна КОСКИНА

А также узнали как обрести свой неповторимый и узнаваемый почерк в музыке.