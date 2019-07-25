2019-07-26T10:06:23+03:00
Это - Хабаровск!
Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНАЭдуард ГРИЩУК

Хабаровск или Венеция: дороги затопило, а дачникам на левом берегу советует поскорей вывезти свой урожай

Хабаровск или Венеция: дороги затопило, а дачникам на левом берегу советует поскорей вывезти свой урожайХабаровск или Венеция: дороги затопило, а дачникам на левом берегу советует поскорей вывезти свой урожайФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 26 июля на частоте 88,3 FM

Эфир 26_07_19

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Хабаровчане пожинают плоды циклона. Уже несколько в крае идут ливни и грозы. Кто-то успел даже поплавать, сидя за рулем, на бульварах. Тем временем, в Тугуро-Чумиканском районе уже затопило 20 жилых зданий, 81 жителя пришлось эвакуировать. Людей из подтопленных сел перевезли в соседний поселок Чумикан, где развернуты пункты временного размещения. В краевой столице вода может зайти на левый берег, поэтому дачникам советуют как можно скорей вывезти свой урожай. В 8 утра на радио «Комсомольская правда» узнали, когда циклон покинет край, где уже успели почистить ливневки и какие прогнозы делает МЧС на паводок.

А так же рассказали, чем так интересен и важен для Хабаровского края горно-геологический форум МАЙНЕКС Россия 2019.

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