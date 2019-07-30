2019-07-30T06:18:02+03:00
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Константин ТЕРЕХОВУльяна КОСКИНА

На волне с «Холдоми»: очередное происшествие в палаточном лагере в пригороде Хабаровска

На волне с «Холдоми»: очередное происшествие в палаточном лагере в пригороде ХабаровскаНа волне с «Холдоми»: очередное происшествие в палаточном лагере в пригороде ХабаровскаФото: Борис КОКУРИН

Прямой эфир 30 июля на частоте 88,3 FM

Хабаровск Эфир 30_07_19 08:00 - 09:00

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Палаточный лагерь «Спецназ. Дети» в Хабаровске оказался в центре скандала. В городке в селе Мирном отдыхало более 20 детей, это была уже третья смена. Ребят собирались учить боевым искусствам, но вот только мастер-классы от полицейского переросли в реальную драку. В итоге пострадал одиннадцатилетний Себастьян. Мама мальчика утверждает, что у ребенка переломы ребер и грудного отдела позвоночника. Сейчас он находится на лечение в больнице, возле которой вчера родители устроили несанкционированный митинг. Директора лагеря, который к слову работал без разрешения, отправили под домашний арест. При этом место отдыха числилось в реестре организации отдыха детей, как и в случае с «Холдоми» под Комсомольском-на-Амуре. Возбудили уголовное дело. В гостях радио «Комсомольская правда»-Хабаровск» - уполномоченный по правам ребенка в крае Виктория Трегубенко. С 8 утра разбирались, почему только после череды происшествий с детьми, надзорные органы решили открыть глаза на системные ошибки.

На волне с «Холдоми»: очередное происшествие в палаточном лагере в пригороде Хабаровска Фото: Ульяна КОСКИНА

На волне с «Холдоми»: очередное происшествие в палаточном лагере в пригороде ХабаровскаФото: Ульяна КОСКИНА

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